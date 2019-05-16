Guy Finley’den ikinci kitap: Sevebilmek

Vazgeçebilmek, uluslararası çok satanlar listesinde haftalarca ilk sıradaydı; Türkiye’de de yüz binlerce sattı. Guy Finley, şimdi de Sevebilmek ile ilişkilerin büyüsü üzerine eşsiz bir sevgi çözümlemesi sunuyor. Finley, bu yeni kitapla ilişkilerin kaderin baştan yazmaya talip oluyor ve bir kez daha bilineni tersine çevirerek sevginin prensiplerini sıralıyor…

Ve şöyle diyor: “Sevmek tabii ki büyüleyici; ama mesele doğru sevebilmek…”

(Guy Finley)

SEVEBİLMEK

Tanıtım bülteni Sevebilmek için şöyle diyor:

İlişkilerin büyüsünü keşfetmeye ve sevdiğinle beraber uyanabilmeye hazır mısın?

O halde doğru sev!

Hem de sınırsızca, doludizgin, alabildiğine, cüretkârca, cömertçe, hiç esirgemeden, geri adım atmadan, sağanak misali yağarcasına, hesap etmeden, ölçüp tartmadan, eğip bükmeden, teminat aramadan, verdiğinin geri dönmesini beklemeden, garanticiliğe meyletmeden, korkusuzca, cesaretle sev!

Çünkü sevebilmek, içsel bir reformdur.

Bir şeyleri sevmeye başladığında, dünya da değişmeye başlar. Sevilmemek korkusundan özgürleşmiş, sevmek için sevilmeye ihtiyacın kalmamıştır artık. Hesapsızca sevebilmenin ve sevdikçe her şeyi değiştirebilmenin büyüsüyle yeni hayatlar ve ilişkiler inşa ediyor, sonsuz olasılıklara fırsat veriyorsundur. Kaybetme korkusu bir tehdit değildir bundan böyle. Bilirsin ki sevebilen için kaybetmek yoktur.

İşte bu yüzden “Sevip sevilmek cennettir...” diyenler yalan söylediler hep.

“Her şeye rağmen sevebilmektir cennet...”

İlişkinin gerçek büyüsü Sevebilmek’tir...

Sevebilmek

Guy Finley

Çev.: Selda Terek

Destek Yay.

S.: 240

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Damla Karakuş

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