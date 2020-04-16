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Güzel hava Ümraniyelileri sokağa döktü

Evde kal çağrılarını dikkate almayan Ümraniye sakinleri, caddelere akın etti.

DHA |
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Güzel hava Ümraniyelileri sokağa döktü

 

Türkiye'de koronavirüs salgınını durdurmaya yönelik birçok önlem alınıyor.

Önlemler çerçevesinde kimi vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken, kimileri ise buna aldırış etmiyor.

CADDELERE AKIN ETTİLER

İstanbul Ümraniye'de havaların ısınmasıyla birlikte bugün güneşi gören vatandaşlar, bir kısmı trafiğe kapalı olan Alemdağ Caddesi'ne akın etti.

Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların, cadde üzerindeki aşırı yoğunluğu dikkat çekti. Bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.

Güzel hava Ümraniyelileri sokağa döktü ViDEO

"İNSANLAR GÜNEŞTEN FAYDALANIYOR"

Çarşıda tartıcılık yapan engelli bir vatandaş, “İşlerimde artış olmadı şu anda. Sabahtan beri bekliyoruz. İnsanlar güneşten faydalanıyorlar. Havanın düzelmesinden kaynaklanıyor. İnşallah bu korona hastalığını geçiştireceğiz Allah'ın izniyle." dedi.

Ümraniye'de sıcak havayı gören vatandaşlar caddeye akın etti -2

"MİLLET SIKILDIĞI İÇİN DIŞARI ÇIKIYOR"

Caddede torunuyla birlikte ayakkabı satan bir kişi, “Ne yapalım çarşılar bomboş. Cenabı Allah bu insanlara yardım etsin. Millet sıkıldığı için dışarıya çıkıyor. Torunum 9 yaşında ama benim içim almıyor dışarıya çıkıyor." diye konuştu.

Ümraniye'de sıcak havayı gören vatandaşlar caddeye akın etti -1

Ümraniye'de sıcak havayı gören vatandaşlar caddeye akın etti -3

Ümraniye'de sıcak havayı gören vatandaşlar caddeye akın etti -4

Ümraniye'de sıcak havayı gören vatandaşlar caddeye akın etti -5

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