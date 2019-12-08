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Güzelce Kemeri'nde define avcılarına yönelik önlem

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemeri'nde polis ekipleri, saat başı devriye atıyor.

DHA | 08.12.2019 - 19:15..
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Sultangazi'de Cebeci köyü sınırlarında bulunan Mimar Sinan'ın eserlerinden tarihi Güzelce Kemeri define avcılarının hedefi olmuş ve kemerin çevresinde derinliği 5 metreyi bulan çukurlar açılmıştı.

EKİPLER KAZMA KÜREKLE ÇUKARLARI KAPATTI

İstanbul İl Emniyet Müdür'ü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, kazma ve küreklerle çukurları kapatırken, tarihi kemerin çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi -2

YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Güzelce Kemerinin çevresinde saat başı devriye atan ekipler, define avcılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi -1


Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi -3

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi -4

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi -5

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi -6

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi -7

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi -8

Define avcılarının hedefi olan tarihi Güzelce Kemerine polis önlemi -9

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