Güzelce Kemeri'nde define avcılarına yönelik önlem

Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor deplasmanında öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Mahir Ünal'dan FETÖ açıklaması

FETÖ'yü bu hale siz getirdiniz diyenlere cevap veren Mahir Ünal, "Biz geldiğimizde, 2002'de bu adamlar zaten devletin içerisine yerleşmişler" dedi.