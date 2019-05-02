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Güzeller at sırtında stres attı

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen güzellik yarışmasına katılan finalistler, at binerek stres attı.

DHA | 02.05.2019 - 22:38..
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Kemer'de bu yıl ikincisi düzenlenen Global Model of The World Güzellik Yarışması'nın 13 finalisti bir yandan final gecesi için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürürken, bir yandan da Antalya'nın güzelliklerini tanıma fırsatı yakalıyor.

Güzeller at sırtında stres attı

Güzeller son olarak Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki bir at çiftliğini ziyaret ederek stres attı.

Güzeller at sırtında stres attı

MODELLER ATA BİNDİ

Manejde at binen güzeller, bol bol fotoğraf ve video çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Modellik ajansı sahibi eski Rus model Yulia Pavlikova, at çiftliğini çok beğendiğini belirtti, herkesi final gecesine davet etti.

Güzeller at sırtında stres attı

At çiftliği sahibi Ayberk Bozkurt da, "Her sene olduğu gibi bu sene de yükselen turizm girdileriyle birlikte at çiftliklerine olan ilgi de arttı. Global Model of The World'un güzellerini ağırlıyoruz. Çok keyifli, çok güzel zaman geçirdiler. Her biri manejde at bindi. Bu sene turizmin geçen senelere oranla daha fazla artacağını ve potansiyelinin yükseleceğini umuyoruz" dedi.

Güzeller at sırtında stres attı

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