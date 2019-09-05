Güzelliğiyle sahibine Almanya gezisi kazandırdı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı etkinlikleri kapsamında, inek güzellik yarışması gerçekleştirildi.

Yarışma kapsamında 7 inek; meme yapısı, ayak yapısı, vücut yapısı gibi 14 kategoride değerlendirmeye alındı.Değerlendirme sonucunda İsmail Ak’a ait ‘Boncuk’ isimli inek birinci seçildi.

SAHİBİNİ ALMANYA'YA GÖNDERECEK

Birinci olan ineğin sahibi İsmail Ak'ın yerine ödülü alan Mehmet Ak, “Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ne çok teşekkür ederim. İneğimize iyi baktık. Mutluyuz birinci olduğumuz için. Geri kalan bütün yarışmacılara teşekkür ederiz sağ olsunlar. Ben ineğin sahibinin kardeşiyim. Ağabeyim İstanbul’da olduğu için gelemedi. Maliyetlerimiz biraz yüksek olduğundan dolayı bakımdan biraz zorlanıyoruz. Almanya’ya gidip göreceğiz. Merak ettiğimiz yer Almanya.” diye konuştu.



