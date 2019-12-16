Güzellik uğruna hayatı karardı

Antalya'da aşçılık yapan 3 çocuk annesi Songül Uzunoğlu, gözaltı torbalarından kurtulmak için arkadaşlarının tavsiyesi üzerine, Lara'da bulunan güzellik ve estetik merkezine gitti.

DOLGU YOK OLDU

Mart ayında, Uzunoğlu'nun yanaklarına yapılan ve kalıcı olacağı söylenen dolgu, kısa süre sonra yok oldu. Operasyonun başarısız olması nedeniyle Uzunoğlu, Nisan ayında ikinci kez aynı operasyonu oldu.

Kadının yüzündeki dolgu işlemi tamamlanmadan, ameliyatı yapan doktorları, "Alt dudağınıza da dolgu yapalım, çok daha iyi görünür." diye telkinde bulundu.

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7 BİN 500 LİRA ÖDEME YAPTI

Yapılan tüm işlemler için estetik merkezine 7 bin 500 lira ödeyen Uzunoğlu, 3 ayda 3 operasyon olduğunu, 2 yıl garanti verilmesine rağmen dolguların tutmadığını söyledi.

Yapılan işlemlerle ilgili rapor, yaptığı ödemeler için de fatura ya da fiş verilmediğini hatırlatan Uzunoğlu, "Size ödediğim parayı kolay kazanmıyorum. İşlem yaptınız, 2 yıl garanti verdiniz, hala bir sonuç alamadım" diyerek tepki gösterdi.

4 OPERASYON SONRASI TANINMAZ HALE GELDİ

Geçirdiği 4 operasyon sonrası, dudağını kaybeden ve ağız içi dokularında çürüme meydana gelen Uzunoğlu, doktorlarının hatalı uygulama yaptığını öne sürdü.

4 ANA DAMAR DOLGUYLA TIKANMIŞ

Alt dudağındaki çürümenin devam ettiğini, ağız içi dokularının da zarar gördüğünü söyleyen Songül Uzunoğlu, "Estetik merkezinden beni özel bir tıp merkezine yönlendirdiler. Gittiğim yerde beni acil müdahale odasına aldılar. Ne olduğunu sorduğumda, doktorun anlattıkları beni şoke etti" dedi.

Tıp merkezindeki doktordan, alt dudağında bulunan 4 ana damarın uygulama sırasında tıkandığını öğrendiğini anlatan Uzunoğlu, "Bu bölgeye kan gitmediği için doku ölümü başlamış. Beni bunca zamandır 'normal' deyip eve göndermişler. Doktor damarları açmak için operasyon yapacağını söyledi. Ben de çaresiz kabul ettim. 2 gün boyunca sabah ve akşam ozon tedavisi uygulandı. Alt dudağım taş gibiydi, hiç kımıldamıyordu, uyuşuktu. Bu işlem de belgelendirilmedi." diye konuştu.





''DUDAĞIM ÇÜRÜDÜ, DÜŞTÜ''

Estetik operasyonunu yapan doktor E.D.'nin de kendisini hiç bilgilendirmediğini belirten Uzunoğlu, "Görüşmeye gittiğim E.D'ye, 'Damarlarım tıkanmış, doku ölümü başlamış' dedim. O da, 'Cerrahi komplikasyon binde bir olabilecek ihtimal' dedi. Daha sonra da 'Hiperbolik oksijen tedavisi alacaksınız' dediler. 'Acilen hiperoksa gidin' dediler. Bu tedavi de bir hafta sürdü, o tedavinin sonunda 'PRP (kişinin kendi kanından hazırlanan ve tıbbın birçok alanında iyileşmeyi uyarmak ve düzenlemek için kullanılan bir yöntem) yapacağız' dedi. Bu arada alt dudağım çürüdü, düştü, ölü dudak temizlendi. Şu an dudağım yok. Ölü doku ağzımın içine yayılmış, diş etlerime kadar ilerlemiş. Sıvıları ağzıma dökerek beslenebiliyorum. Neticede dudağım gitti." dedi.





UYGULAMAYI YAPAN DOKTOR KBB UZMANI

Kendisine müdahale eden hekimlerin plastik cerrah olmadığını sonradan öğrendiğini ve şoke olduğunu belirten Songül Uzunoğlu, şöyle dedi:

"Bugüne kadar bana hep kulak-burun- boğaz (KBB) doktorları müdahale etmiş. Bana reçete yazdılar. İlaçları almaya gittiğimde eczanede, 'Bu ilaçları KBB doktorları yazamaz, yetkileri yok' dedi. E.D.'nin plastik cerrahi uzmanı olmadığını o zaman öğrendim. Daha önceki operasyonlarda bana hiç reçete yazmadı. İlaca da gerek olmuyordu, çünkü dolgu kısa sürede eriyordu. Ancak telafi dolgusunda ilaç reçete ettiler. Adli Tıp'tan rapor almak istedim, orada E.D.'nin KBB uzmanı olduğu netleşti."





''ŞİKAYETTE BULUNDUM''

Konuyla ilgili adli sürecin de başladığını söyleyen Songül Uzunoğlu, "Estetik merkezi yetkilileri ve operasyonu yapan ekip hakkında, Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundum. Şikayetçiyim, dudağımı kaybettim. Amacım sadece göz altlarıma müdahale edilmesiydi. Bu serüven dudağıma kadar geldi. Operasyonlar 4 kez tekrarlandı. 2 yıl garanti vermişlerdi. Sonuçta sağlığımdan oldum." dedi.



