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Haber alınamayan genç evde ölü bulundu

Avcılar'da bir genç evinde ölü bulundu. İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, cesedinin beklediği için koktuğunu belirledi.

İHA | 14.03.2019 - 08:26..
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Avcılar Denizköşkler Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın birinci katında yalnız yaşayan Berat B.’nin yakınları, bir süredir kendisinden haber alamadı. Bunun üzerine eve giden yakınları kapının kilitli olduğunu görünce, durumu polise bildirdi.

Haber alınamayan genç evde ölü bulundu

EKİPLER MASKE İLE GİREBİLDİ

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve çilingir yardımıyla giren sağlık ekipleri, Berat B.’nin yerde hareketsiz yattığını gördü. Ekipler, yaptıkları ilk belirlemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ne zaman öldüğü henüz belirlenemeyen Berat B.’nin cesedinin koktuğu tespit edilince, olay yeri inceleme ekipleri maske ile içeri girebildi.

Haber alınamayan genç evde ölü bulundu

OTOPSİ SONRASI BELLİ OLACAK

Yapılan incelemenin ardından Berat B.’nin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni ile ne zaman öldüğü ise yapılacak otopsi incelemesinin ardından belli olacak.

Öte yandan, binanın önüne gelen Berat B.’nin yakınları gözyaşları içinde feryat etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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