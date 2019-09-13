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Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den istifa ettiğini açıkladığı anlar, haber kanallarının yayınlarında yer bulamadı.

Haber Merkezi | 13.09.2019 - 11:50..
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Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

AK Parti'nin ihracını istediği Ahmet Davutoğlu, Ankara'daki ofisinde basın toplantısı düzenledi.

İhraç sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Yıllarca alın terimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz. Aziz milletimiz tabelalar geçici, hayatımızı anlamlı kılan değerler kalıcıdır. Biz bu değerlerin savunucusu olmaya devam edeceğiz." diyerek, AK Parti'deki siyasi hayatına son verdiğini duyurdu.

HABER KANALLARI GÖRMEZDEN GELDİ

Davutoğlu'nun gündeme düşen bu sözleri, haber kanalları tarafından önemsenmedi.

Adında 'haber' olan kanallar bile Davutoğlu'nun sözlerini, canlı olarak izleyicilerine aktarmadı.

Ahmet Davutoğlu, AK Parti'den istifa etti ViDEO

Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

Haber kanalları Davutoğlu'nun istifasını canlı veremedi

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