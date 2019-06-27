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Haber kanalları İmamoğlu'nun konuşmasını yayınlamadı

Tarihi bir oy farkıyla İBB Başkanı olan İmamoğlu'nun zafer konuşması birçok haber kanalı tarafından görmezden gelindi.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 19:41..
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Haber kanalları İmamoğlu'nun konuşmasını yayınlamadı

Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile girdiği seçim yarışından büyük bir zaferle çıktı.

31 Mart'taki 13 bin oy farkını 800 bine yükselten İmamoğlu, devir teslim töreninin ardından İBB binası önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

DÜNYA MEDYASI TAKİPTE

Kendisini bekleyen onbinlerce kişiye hitap eden İBB Başkanı İmamoğlu, dünya medyası tarafından da yakından takip edildi.

TÜRKİYE'DEKİ HABER KANALLARI YAYINA GİRMEDİ

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasını görmezden gelen kanallar da oldu.

Üstelik bu kanallardan bazılarının adının içinde haber geçiyor...

Haber kanalları İmamoğlu'nun konuşmasını yayınlamadı

Haber kanalları İmamoğlu'nun konuşmasını yayınlamadı

Haber kanalları İmamoğlu'nun konuşmasını yayınlamadı

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