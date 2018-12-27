Hac ibadetini yerine getirmek üzere, kutsal topraklara gitmek için başvuruda bulunan hacı adayları ve yakınlarının heyecanla beklediği, hac kuraları yarın çekilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda elektronik ortamda yapılacak kura çekimine, 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı katılacak.

Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında ’oda tercihli’ veya ’otel tercihli’ hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayrımına da gidilmeyecek.

Kura sonucunda, 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Yarın saat 15.00’de kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, aynı gün saat 23.00’den itibaren https://www.hac.gov.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Sonuçlar, ayrıca hacı adaylarının cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek.

KESİN KAYITLAR 2 OCAK'TA BAŞLIYOR

Kurada kesin kayıt hakkı elde edenler, 2-11 Ocak 2019 tarihleri arasında Kesin Kayıt Yaptırabilir belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp, daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.