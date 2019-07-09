taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7301
Euro
6.4259
Altın
1396.92
Borsa
96811.22
Gram Altın
257.548

Hacca gideceğim diyen altın dolandırıcısı cezaevinde

Farklı günlerde 3 kişiyi "Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek 3 kişiyi dolandıran Nurettin Alınca yakalandı.

DHA | 09.07.2019 - 22:36..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İzmir'de Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Yamanlar Mahallesi'nde bir kişinin, birçok kişiye "Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek dolandırdığı ihbarıyla harekete geçti.

Farklı günlerde dolandırılan 3 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcının Nurettin Alınca olduğu belirlendi.

Polis, Alınca'nın kullandığı plakalı otomobili de takibe aldı. Ekipler, söz konusu otomobili Gaziemir ilçesinde durdurdu. Otomobildeki şüphelileri indiren ekipler, araçta Nurettin Alınca'nın olmaması üzerine F.A. ve G.A.'nın ifadesine başvurdu. Şüphelilerin ifadesinde, Nurettin Alınca'nın Bornova ilçesinde bir evde saklandığını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, ilçede belirlenen adresteki eve operasyon düzenledi.

İZMİR GENELİNDE 26 AYRI DOLANDIRICILIK

Evde yakalanarak gözaltına alınan Nurettin Alınca sorgulamak üzere Bayraklı Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Yapılan araştırmada, Nurettin Alınca'nın cezaevi firarisi olduğu İzmir genelinde 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı, hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Alınca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hacca gideceğim diyen altın dolandırıcısı cezaevinde

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi

Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç canlı yayında birbirine girdi

187
Murat Başoğlu ile yakalanan Burcu Başoğlu eşinden boşandı

Murat Başoğlu ile yakalanan Burcu Başoğlu eşinden boşandı

137
Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

Oğuz Haksever emeklilik kararı aldı

173
ABD polisinin dondurma görevi

ABD polisinin dondurma görevi

72
ODTÜ'de ağaçların kesildiği alanın havadan görüntüsü

ODTÜ'de ağaçların kesildiği alanın havadan görüntüsü

348
Miçotakis: Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı

Miçotakis: Baklava, Türk kökenli çok güzel bir tatlı

113
Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

Polisten HDP'lilere cevap: Savaş neredeyse oraya gidin

255
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir