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Hacı adayları kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu

Bursa’da bu yıl hacca gitmek isteyen vatandaşlar kayıt yaptırmak için müftülüğe akın etti.

İHA | 03.01.2019 - 08:44..
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Bu yıl Bursa’dan 3 bin 500 vatandaş hac ibadetini ifa etmek için mukaddes topraklara hareket edecek. 100 bine yakın kişinin arasından kura ile belirlenen hacı adayları kayıt işlemini yaptırmak için Bursa İl Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne akın etti.

Hacı adayları kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu

"3 BİN 500 KİŞİYİ HACCA GÖTÜRECEĞİZ"

Bursa İl Müftü Yardımcısı İbrahim Halil Demir, Bursa’da da hac heyecanının başladığını belirterek, "28 Aralık’ta kuralar çekildi. Tabii ki üzülenler, sevinenler oldu. 11 Ocak’a kadar kesin kayıtlarımız devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yetki verdiği şirketler ve biz vatandaşlarımızı mukaddes topraklara götüreceğiz. 94-95 bine yakın vatandaşlarımızın arasından 3 bin 500 kişiyi hacca götüreceğiz. 11-12 yıldır gidemeyen kardeşlerimiz var. Hac kurası çıkıp da gidemeyen kardeşlerimiz yerine 17-25 Ocak’ta tekrar kayıt açacağız. İlk kafilemiz de 4 Temmuz’da yolcu edeceğiz. Bu süreye kadar da hacı adaylarımızı düzenleyeceğimiz seminerlerle bilgilendireceğiz." diye konuştu.

Hacı adayları kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu

"SEVİNÇTEN UYUYAMIYORUM"

Hac kaydını yaptıran vatandaşlar ise 12-13 yıldır beklediklerini dile getirerek, "Bu yıl kuradan adımız çıktığında çok mutlu olduk. İnşallah gidip gelmek nasip olur. 3 gündür sevinçten uyuyamıyorum. Allah herkesi böyle mutlu etsin. Hayatımda ilk defa böyle bir mutluluk yaşıyorum." dedi.

Hacı adayları kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu



Hacı adayları kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu

Hacı adayları kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu

Hacı adayları kayıt için uzun kuyruklar oluşturdu

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