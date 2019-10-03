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Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykeli denizle buluştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, düzenlenen etkinlikle dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla denize batırıldı.

DHA | 03.10.2019 - 09:25..
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Çeşme Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek vermesi sonrası, Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Derneği Çeşme Şubesi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla harekete geçti.

Hazırlanan heykeller kamyonetle kıyıya oradan da tekneyle Makri Adası'na getirildi.

VİNÇLE DENİZE İNDİRİLDİ

İki heykel, vinçle ve dalgıçların yardımıyla suya batırılırken, o anlar etkinliği takip etmeye gelenler tarafından cep telefonlarıyla görüntüledi. Heykellerin alt bölümünde açıklık bırakılarak balıkların burada yuva yapması da amaçlandı.

Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykeli denizle buluştu

Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykeli denizle buluştu ViDEO

Heykellerin denize batırılması öncesinde açıklama yapan PSAKD Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, "İki büyük pirimizin anıtlarını su altına indireceğiz. Çeşme'de dalış turizmine destek olmayı ve heykellerin alt bölümündeki yapay resiflere açılan deliklerle balıklara yuva olmasını, aynı zamanda doğaya can vermeyi ve Alevi Bektaşi felsefesinin doğayla iç içe olmasını göstermeyi hedefledik. Bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykeli denizle buluştu

Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykeli denizle buluştu

Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykeli denizle buluştu

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