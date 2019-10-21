Hacı Sabancı formunu korumaya çalışıyor

İşadamı Hacı Sabancı ve sevgilisi Nazlı Kayı, Amerika tatili sonrası Arnavutköy’de görüntülendi. Sabah saatlerinde sahilde yürüyüş yapan çiftin, hayli keyifli olduğu dikkatlerden kaçmadı.

SEVGİLİSİZ YÜRÜMEZ

Hacı Sabancı, yürüyüş sırasında çektiği selfie’yi sosyal medya hesabında esprili bir notla paylaştı. Yüzündeki maskeyle kendisini “Batman” serisindeki Bane karakterine benzeten Sabancı, fotoğrafın üzerine şöyle yazdı: “Gotham City’de kiloları alan Bane, zayıflamak için Bebek sahilinde yürüyüşlere başladı.”