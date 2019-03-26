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Hacı Sabancı'yı zincire vurdular

Zincirlerle spor yapan Hacı Sabancı, takipçilerini şaşırttı.

Haber Merkezi | 26.03.2019 - 11:45..
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Ünlü manken Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra zayıflayan ve kendini spora adayan Hacı Sabancı, fit haliyle şaşırtmaya devam ediyor.

BOYNUNA ZİNCİR TAKTILAR

Yeni sevgilisi Nazlı Kayı ile tam bir spor tutkunu haline gelen Sabancı, yaptığı spor aktivitelerini paylaşmayı da ihmal etmiyor. Sürekli spor yapan Sabancı bu sefer boynuna takılan kalın zincirlerle antrenman yaptı.

"HAYATA 3-0 ÖNDEN BAŞLADIM"

Verdiği bir röportajda “Hiçbir zaman Sabancı adı beni bunaltmadı. Tam tersi bana hayatı 3-0 önde başlatan bir durum olarak düşündüm hep" diyen Sabancı'nın bu halleri 'Zengin olmak zor' dedirtti.

Hacı Sabancı'yı zincire vurdular

Hacı Sabancı'yı zincire vurdular

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