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Hacı Sayid konkordato istedi

39 şubesi bulunan Hacı Sayid Baklavaları, mali olarak darboğazdan geçtiğini iddia ederek mahkemeye başvurdu.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 12:26..
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Hacı Sayid konkordato istedi

Hacı Sayid Gıda Pazarlama San. Tic. AŞ, 70 şubeli Gloria Jean's'in bağlı olduğu Grup Dnc Gıda San. ve Tic. Aş ve Rumeli Tatlıcılık Süt Ürünleri ile bu şirketlerin sahipleri Burhan Dinçerler, Mehmet Dinçerler ve Muhammet Dinçerler adına konkordato davası Bakırköy Ticaret Mahkemesi'nde açıldı.

Hacı Sayid konkordato istedi

3 AY BOYUNCA İCRA TAKİBİ OLMAYACAK

Mahkemede mali anlamda yaşadıkları darlığı anlatan şirketlere, mahkeme 3 ay süre verdi. Bu 3 aylık sürede, şirketler hakkında icra takibi başlatılmayacak.

39 ŞUBESİ VAR

Hacı Sayid Baklavaları, Burhan Dinçerler ve Mehmet Dinçerler tarafından 1983 yılında açıldı. Daha sonra şubeleşerek büyüyen şirket, büyük bir marka haline geldi. 39 şubesi bulunan şirket, mali olarak darboğazda olduğunu belirtiyor.

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