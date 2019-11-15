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Haçka Yaylası'nda yıkılan yapıyı yeniden inşa etti

Kaçak olduğu tespit edilen bir yayla evi 2018 yılında iş makineleriyle yıkılmıştı. Yıkılan binanın sahibi inadına evini yeniden inşa etti.

İHA | 15.11.2019 - 09:59..
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Türkiye genelinde başlatılan İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde 31 Aralık 2017’den önce yapılan yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşlar yaylalarda betonarme kaçak yapılar inşa etmeyi sürdürüyor.

Trabzon’da kaçak yapılaşmanın yoğun olduğu yaylalardan biri olan Haçka’da önceki gün 10 yapının yıkımı gerçekleşmişti.

KAÇAK YAPILARA YIKIM KARARI

İçişleri Bakanlığı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Sürmene ve Maçka ilçelerindeki yaylalarda 17 Eylül 2018 tarihinde kaçak yapıların eş zamanlı yıkım kararı almıştı.

Bu karar çerçevesinde Düzköy ilçesindeki Haçka Yaylası’na çıkan jandarma ve yıkım ekipleri kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımına başlandı. Yaylada yıkım çalışmalarına başlayan ekipler kaçak olduğu tespit edilen bir binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Haçka Yaylası'nda yıkılan yapıyı yeniden inşa etti

1 YIL SONRA SAHİBİ YENİDEN İNŞA ETTİ

Yıkılan o evin bir yıl sonra sahipleri tarafından yeniden yapıldığı ortaya çıktı. Kime ait olduğu öğrenilemeyen yayla evinin yeniden yıkılacak kaçak yapılar arasında yer aldığı belirtildi.

Haçka Yaylası'nda yıkılan yapıyı yeniden inşa etti

Haçka Yaylası'nda yıkılan yapıyı yeniden inşa etti

Haçka Yaylası'nda yıkılan yapıyı yeniden inşa etti

Haçka Yaylası'nda yıkılan yapıyı yeniden inşa etti

Haçka Yaylası'nda yıkılan yapıyı yeniden inşa etti

Haçka Yaylası'nda yıkılan yapıyı yeniden inşa etti

Haçka Yaylası'nda yıkılan yapıyı yeniden inşa etti

Haçka Yaylası'nda yıkılan yapıyı yeniden inşa etti

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