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Haçka Yaylası'nda yıkıma karşı çıkanlar evi ateşe verdi

Sabah saatlerinden beri Haçka Yaylası'ndaki yıkım gerginliği devam ederken, kaçak ev sahipleri bu kez villayı ateşe verdi.

İHA | 13.11.2019 - 16:22..
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Haçka Yaylası'nda yıkıma karşı çıkanlar evi ateşe verdi

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası'nda, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında yıkımına karar verilen 13 kaçak binanın yıkımı sürüyor.

Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar, yıkımı engellemek için 5 villanın çatısına çıkmıştı.

ZOR ANLAR YAŞATMAYA DEVAM EDİYORLAR

Kendilerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten yayla sakinleri, yıkım ekipleri ve jandarmaya zor anlar yaşatmıştı.

Haçka Yaylası'nda yıkıma karşı çıkanlar evi ateşe verdi

PROTESTO İÇİN ATEŞE VERDİLER

Yıkımlar sırasında yan yana bulunan iki ev, kapı ve pencerelerinin sökümünün ardından sahipleri tarafından ateşe verildi. Yıkım ekiplerinin çalışmasının hemen ardından evlerden duman çıkmaya başlarken, yıkımı protesto için evlerin ateşe verildiği belirtildi.

Haçka Yaylası'nda yıkıma karşı çıkanlar evi ateşe verdi

Haçka Yaylası'nda yıkıma karşı çıkanlar evi ateşe verdi

Haçka Yaylası'nda yıkıma karşı çıkanlar evi ateşe verdi

Haçka Yaylası'nda yıkıma karşı çıkanlar evi ateşe verdi

Haçka Yaylası'nda yıkıma karşı çıkanlar evi ateşe verdi

Haçka Yaylası'nda yıkıma karşı çıkanlar evi ateşe verdi

Haçka Yaylası'nda yıkıma karşı çıkanlar evi ateşe verdi

Trabzon Haçka Yaylası'nda kaçak yapı gerginliği VİDEO

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