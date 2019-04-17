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Hadise annesine villa aldı

Hadise, zor zamanlar geçiren annesine, Belçika’nın Limburg şehrinden 750 bin TL ödeyerek bahçeli iki katlı villa satın aldı.

Haber Merkezi | 17.04.2019 - 09:48..
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Hadise annesine villa aldı

Hadise, geçtiğimiz yıl intihar girişimde bulunan annesini mutlu etmek için elinden geleni yapıyor.

PARAYA KIYDI

Annesini yalnız bırakmayan şarkıcı, son dönemde konseri ve işleri olmadığı zaman Belçika’ya giderek, soluğu ailesinin yanında alıyor. Hadise, annesinin daha iyi şartlarda yaşaması için Limburg şehrinden 750 bin TL vererek iki katlı, bahçeli villa satın aldı.

VİLLAYI ANNESİNİN İSTEDİĞİ GİBİ DEĞİŞTİRDİ

Şarkıcı, işlemleri tamamladıktan sonra yeni ev için alışverişe çıktı. Bir hafta kadar Belçika’da kalan Hadise, annesiyle villayı baştan aşağıya yeniledi.

TAPU HADİSE'DE

Kardeşleriyle arası bozuk olan Hadise, miras kalmaması için annesine aldığı villayı kendi üzerine yaptı.

Hadise annesine villa aldı

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