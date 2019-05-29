Hadise: Çok kazanıyorum

Ünlü popçu Hadise, önceki akşam Ulus’ta bir mekan çıkışı görüntülendi.

"İŞİMİZİ YAPIYORUZ"

"Bayram kazancınızın 750 bin lira olduğu doğru mu?" şeklindeki soru üzerine bir an duraksayan ünlü popçu, “İşimizi yapıyor ve çok para kazanıyoruz ama yazıldığı kadar değil.” dedi.

Muhabirlerin ısrarına rağmen gerçek rakamı söylemeyen Hadise, kazanacağı miktarı saklamak istedi.

"BEN KENDİMİ SEVİYORUM"

Makyajsız haliyle de dikkat çeken Hadise, “Her kadın kendini makyajlı ya da makyajsız sevmeli... Bu halimi çok seviyorum.” dedi.