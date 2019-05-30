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Hadise: Kendimizi beğendirmek zorunda değiliz

Ünlü şarkıcı Hadise, makyajsız halini eleştirenlere sosyal medya hesabından cevap verdi.

Haber Merkezi | 30.05.2019 - 07:33..
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Dün akşam Ulus'ta arkadaşıyla buluşan Hadise'nin makyajsız haliyle görüntülenmişti. Ünlü şarkıcının o halleri  sosyal medyada çok konuşuldu. Ünlü şarkıcı gelen ağır eleştirilere cevap verdi.

"KEYFİMİZ İSTERSE"

"Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz' diyen Hadise bu fotoğrafını paylaşıp altına şunları yazdı; Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne?

Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız!"

Hadise: Kendimizi beğendirmek zorunda değiliz

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