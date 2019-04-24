Hadise kendisini korkutan hayranı için savcılığa koştu

Şarkıcı Hadise'nin, e-posta adresine tanımadığı bir kişiden mail geldi. Mailin içeriğini gören Hadise, apar topar savcılığın yolunu tuttu.

HEMEN SAVCILIĞA GİTTİ

Hem cinsel içerikli iletiler alan hem de hakaret ve tehdide maruz kaldığını dile getiren şarkıcı, sapık hayranını şikayet etti.

E-POSTALARA CEVAP VERMEDİ

Kendisine gelen ve taciz söylemlerinin yer aldığı hiçbir e-postaya cevap vermeyen Hadise, şikayet dilekçesinde ise durumun detaylarını anlattı.

"ÜNLÜ BİR ŞİRKETTE ÇALIŞIYOR"

"Noel'de Paris'e gittin, beni kimlerle aldattın?" ve "Boğazlı kazak, siyah etek giyiyorsun." gibi onu takip ettiğini gösteren mesajlar aldığını belirten Hadise, şikayet dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Beni takip ediyor, hayatımla ilgili tüm detayları biliyor. El yazısını kullanıyor, ünlü bir şirkette çalıştığını belli eden kartlar yolluyor."