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Hadise, konser kıyafetleri için 200 bin lira harcadı

Almanya konserinde giydiği kostümünü kendisinin tasarladığını iddia eden Hadise'nin, elbiselere ödediği fiyat dudak uçuklattı.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 12:20..
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Almanya'da giydiği cesur kostümüyle adından söz ettiren Hadise, bu kez de kıyafetlerine ödediği ücretlerle gündeme geldi.

4 KOSTÜM 200 BİN

Ünlü şarkıcı; Sırp, Fransız ve İngiliz modacılarla çalışarak 4 kostüm için toplamda 200 bin lira ödedi.

Hadise'nin sahne dansı ARŞİV

Ancak geçtiğimiz günlerde, kendi tasarımı olduğunu söyleyen Hadise'nin kostümlerinin, aslında dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın​ kopyası olduğu öne sürüldü.

Adriana Lima'nın bu kostümü, 8 ay önce çıktığı iç çamaşırı markası 'Victoria's Secret'in defilesinde giydiği belirtildi.

Hadise, konser kıyafetleri için 200 bin lira harcadı

MODACILAR BEĞENMEDİ

Hadise, cesur kostümleriyle her ne kadar çok konuşulsa da moda eleştirmenlerinden geçer not alamadı.

Hadise, konser kıyafetleri için 200 bin lira harcadı

Hadise, konser kıyafetleri için 200 bin lira harcadı

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