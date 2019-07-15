Hadise, konser kıyafetleri için 200 bin lira harcadı

Almanya'da giydiği cesur kostümüyle adından söz ettiren Hadise, bu kez de kıyafetlerine ödediği ücretlerle gündeme geldi.

4 KOSTÜM 200 BİN

Ünlü şarkıcı; Sırp, Fransız ve İngiliz modacılarla çalışarak 4 kostüm için toplamda 200 bin lira ödedi.

Hadise'nin sahne dansı ARŞİV

Ancak geçtiğimiz günlerde, kendi tasarımı olduğunu söyleyen Hadise'nin kostümlerinin, aslında dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın​ kopyası olduğu öne sürüldü.

Adriana Lima'nın bu kostümü, 8 ay önce çıktığı iç çamaşırı markası 'Victoria's Secret'in defilesinde giydiği belirtildi.





MODACILAR BEĞENMEDİ

Hadise, cesur kostümleriyle her ne kadar çok konuşulsa da moda eleştirmenlerinden geçer not alamadı.