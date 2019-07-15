Hadise, konser kıyafetleri için 200 bin lira harcadı

Almanya'da giydiği cesur kostümüyle adından söz ettiren Hadise, bu kez de kıyafetlerine ödediği ücretlerle gündeme geldi.
4 KOSTÜM 200 BİN
Ünlü şarkıcı; Sırp, Fransız ve İngiliz modacılarla çalışarak 4 kostüm için toplamda 200 bin lira ödedi.
Ancak geçtiğimiz günlerde, kendi tasarımı olduğunu söyleyen Hadise'nin kostümlerinin, aslında dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın kopyası olduğu öne sürüldü.
Adriana Lima'nın bu kostümü, 8 ay önce çıktığı iç çamaşırı markası 'Victoria's Secret'in defilesinde giydiği belirtildi.
MODACILAR BEĞENMEDİ
Hadise, cesur kostümleriyle her ne kadar çok konuşulsa da moda eleştirmenlerinden geçer not alamadı.