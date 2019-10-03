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Hadise: Mekanın sahibi ben ve Acun

Hadise "Mekanın sahibiyim" açıklamasını yineledi.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 07:37..
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O Ses Türkiye'nin vazgeçilmez jüsisi Hadise, yeni sezona hazır. Ünlü şarkıcı, "Baştan beri O Ses Türkiye'de ben varım. Dolayısıyla mekanın sahibi ben, Acun ve Tarık ağabeydir." açıklamasında bulunarak yarışmanın diğer jüri üyelerine meydan okudu.

KENDİ SEÇİYOR KENDİ GİYİNİYOR

Kardeşleriyle arasına mesafe koyduktan sonra kariyerinde yoluna tek başına devam eden Hadise, olay olan giyim tarzı için de harekete geçti. Stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile yollarını ayıran güzel popçu, geçtiğimiz seneden beri her kıyafetini kendi seçmeye başladı. Bunun için de gardırobunu dünyaca ünlü modacıların en gözde parçalarıyla süsleyen Hadise, yine kural bozmadı.

Hadise: Mekanın sahibi ben ve Acun

YENİ SEZON ALIŞVERİŞİ

Güzel popçu, yeni konserleri ve jüri üyesi olduğu TV programı için kesenin ağzını açtı. Temmuz'da katıldığı Paris Moda Haftası'nda özellikle Zuhair Murad'ın elbiselerine hayran kalan Hadise, dolabına binlerce dolarlık elbiseler aldı. Hadise'nin yeni sezon alışverişi için yaklaşık 250 bin TL harcadığı konuşuluyor.

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