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Hadise'den Demet Akalın'a cevap geldi

İki ünlü şarkıcının takipçi tartışmasına son noktayı, Hadise koydu. Güzel popçu, "Böylesine basit bir tartışmanın içerisinde olmayacağım" dedi.

Haber Merkezi | 05.10.2019 - 15:40..
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Önceki gün Etiler’de fan grubuyla buluşan Demet Akalın, mekan çıkışı Hadise’nin Instagram’daki takipçi sayısının 10 milyonu aşması hakkında, "Ay yazık ona. Ben araştırttım, milyoncuk bile değil. Kocası da yok milyoncukları da" açıklamasını yaptı.

Bu çıkışın ardından Hadise’nin, yakın çevresine, "İyi ama onun da kocası yok. Geçen yıl boşanmamış mıydı?” dediği iddia edildi.

Hadise'den Demet Akalın'a cevap geldi

HADİSE'DEN CEVAP

Hadise'den iddiaya yanıt geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden takipçi tartışmasına kendi adına son noktayı koydu.

Hadise'den Demet Akalın'a cevap geldi

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yazılı ve görsel medyada hakkımda çıkan asılsız ve son derece yersiz açıklamalara karşı, kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur. Basında yer alan haberlerde 'İyi ama onun da kocası yok, onlar boşanmamış mıydı?' şeklinde yer alan söylemi, yakın çevremle paylaştığım iddiası tamamen kurgu olup aynı zamanda da asılsızdır. Sadece işime odaklı yaşadığımı bilen yakın çevremle de böyle basit söylemler içinde olmam bugüne kadar olan sanatçı duruşuma aykırıdır.

Hadise'den Demet Akalın'a cevap geldi

"BASİT BİR TARTIŞMA"

Her zaman olduğu gibi şimdi de sadece işime ve müziğime odaklıyım. Böylesine basit bir tartışmanın içerisinde olmayacağım gibi buna yönelik asparagas haberlere de geçmişte olduğu gibi şimdi de cevap vermeyeceğim.Sanatçı duruşum, işime ve müzikseverlere olan saygım nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duydum."

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