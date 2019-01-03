Hadise'den 'orta parmak' açıklaması

Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından Hadise, sosyal medya hesabından takipçilerine el işareti yaptı.

FOTOĞRAFI BEĞENMEYENLERE HAREKET ÇEKTİ

Twitter hesaından şapkalı fotoğrafını paylaşan Hadise, fotoğrafın açıklama kısmına, "Şapkam, Ben. Beğenmeyenler fotoğrafa zoom yapsın onlara güzel bir hediyem var" notunu ekledi.

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Orta parmaklı fotoğraf paylaşımının ardından tepki alan Hadise, bugün açıklama yapmak zorunda kaldı.

Ünlü şarkıcının Instagram hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Dün paylaştığım fotoğrafı ‘skandal’ olarak adlandıran herkese birkaç sözüm var.

Bana bel altı yorum yapanlara, ağıza alınmayacak laflar söyleyenlere neden susuyorsunuz? Benim sanatçı olmam insan olduğum gerçeğini değiştirmiyor. Diğer insanlar BANA ya da başkasına küfürlü mesajlar yazarken onlara "Bu şekilde bir yorum yazmanız skandal." dediğinizi hiç duymadım.

Biraz rahat mı olsak acaba? İnsanlar sosyal medyayı bu kadar ciddiye almasa? Eğlenmek için yapılanları bu kadar sorgulamasa? Ve sadece kötü yorumları değil gelen binlerce eğlenceli yorumu da görüp haber yapsa? Ben eğlenmeyi ve eğlendirmeyi seviyorum. 2019'da daha çok güleceğiz.”

HADİSE PARİS'TE

Öte yandan ünlü şarkıcı şu günlerde Paris'te tatil yapıyor. Dısneyland eğlence merkezinin tadını çıkaran Hadise, sevenleriyle o anlarını da paylaşıyor.