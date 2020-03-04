Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz icralık oldu

Ünlü şarkıcı Hadise'nin yanından kovduğu ve bütün bağlarını kopardığı ablası Hülya Açıkgöz, maddi sıkıntı yaşıyor. Hadise’nin bir dönem menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz hakkında, banka kredi kartı borcunu ödemediği iddiasıyla icra takibi başlatıldı.

BANKA PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Açıkgöz, icra takibine itiraz edince takip durdu. Takibin durması üzerine itirazın iptali istemiyle İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne 34 bin 135 bin liralık dava açan banka, ayrıca Hülya Açıkgöz’ün icra inkar tazminatına çarptırılmasını istedi.