Hadise'nin KKTC'deki konseri olay oldu

Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koop-Bank), pazartesi günü Hadise'nin de sahne aldığı bir kutlama eğlencesi düzenledi.

Bankanın geceyi sosyal medya üzerinden canlı yayınlaması sonrası eleştiriler, ardı ardına geldi.

Eleştiriler, bankanın yerli üretimi desteklemesi gerektiği ve 1 saatliğine Hadise'ye 250 bin TL verilmesi üzerine oldu.

"NE ZAMAN YERLİ SANATÇILARI DESTEKLEMEYİ DÜŞÜNECEKSİNİZ"

Gazeteciler ve vatandaşlar, Koop-Bank'a yönelik eleştirilerde bulundu. "Hadise'ye 250 bin TL veren Koop, ne zaman yerli sanatçıları desteklemeyi düşüneceksiniz? Koop demek yerli üretimi desteklemek demektir. Yazık sizlere." diyerek sitem edildi.

"HADİSE VE KOOPERATİF.. 250 BİN TL"

"Hadise ve Kooperatif. Ne desem boş. Koop Bankası'nın kuruluş yıl dönümü etkinliğinde 250 bin TL.'lik bir ödemeyle Hadise'ye program yaptırması bayağı hadise oldu ülkemizde." gibi yorumlar yapıldı.

MAZHAR ALANSON RAHATSIZLANINCA HADİSE ÇIKTI

KKTC medyasında da geniş yer bulan konsere tepkiler sonrası Koop-Bank Genel Müdürü Kemal Ataman, yazılı açıklama yaptı. Olayın çarpıtıldığını savunan Ataman, gecede Mazhar Alanson'un sahne alacağını, ancak rahatsızlandığı için Hadise ile anlaştıklarını söyledi.

"HADİSE SAHNE ALDI VE HADİSE KOPTU"

Ataman şöyle devam etti; “Hadise sahne aldı ve hadise koptu. 'Yerli sanatçılar varken Türkiye’den yabancı sanatçı gelmiş'. Biraz kendimize gelelim. Öyle yerliyi destekleyelim diyerek birini ne MFÖ yapabiliriz, ne Ziynet Sali, ne de Hadise. Geçmişte birçok gecemizde yerli sanatçılar yer almıştı. Bu görmezden geliniyor. Koparılan hadisede Koopbank’ın bu toplumun gözünde diğer tüm bankalardan farklı bir konumda olduğunu sevindirici şekilde bir kez daha gördük. Yaşananları değerlendireceğiz ve gözden kaçan bir şey olmuşsa bundan ders çıkarabilecek ve bunu söyleyebilecek insanlarız. Ancak konuyu yerli-yabancı boyutuna çekmek ya da kişiler üzerinden konuşmak veya siyasileştirmek artık nefret söylemidir, sanatçıya da bankamıza da saygı sınırlarını aşar."







