Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı

Juriliğini yaptığı programın kulisinden çekilmiş kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, Seda Sayan'la yanak yanağa vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

BEYAZIT DETAYI

O karede diğer jüri arkadaşı Beyazıt Öztürk'ün verdiği tepkiyi, fotoğrafın üzerine çizdiği bir ok ve gülen surat emojisi ile öne çıkaran Hadise, takipçilerini güldürmeyi başardı.

MİNİ ETEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Üçlünün bu fotoğrafı ise kısa sürede, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan fotoğrafta, Beyazıt Öztürk'ün bakışlarının yanı sıra 57 yaşındaki Seda Sayan'ın mini eteğine dikkat çekildi.