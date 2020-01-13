taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.858
Euro
6.5163
Altın
1551.18
Borsa
120399.6
Gram Altın
292.221
Bitcoin
47680.59

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı

O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan şarkıcı Hadise, Seda Sayan'la çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Haber Merkezi | 13.01.2020 - 13:17..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Juriliğini yaptığı programın kulisinden çekilmiş kareleri takipçilerinin beğenisine sunan Hadise, Seda Sayan'la yanak yanağa vererek çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

BEYAZIT DETAYI

O karede diğer jüri arkadaşı Beyazıt Öztürk'ün verdiği tepkiyi, fotoğrafın üzerine çizdiği bir ok ve gülen surat emojisi ile öne çıkaran Hadise, takipçilerini güldürmeyi başardı.

MİNİ ETEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Üçlünün bu fotoğrafı ise kısa sürede, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan fotoğrafta, Beyazıt Öztürk'ün bakışlarının yanı sıra 57 yaşındaki Seda Sayan'ın mini eteğine dikkat çekildi.

Hadise’nin paylaşımındaki Beyazıt Öztürk detayı

İlginizi Çekebilir
Arda Turan'ın oğlunun sevimli halleri
Hamza Arda'nın 'baba' deyişini, annesi Aslıhan Doğan Turan paylaştı.
Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar aşk yaşıyor
Oyuncu Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar’ın aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Kourtney Kardashian'dan 'Ermeni baklavası' paylaşımı
Kourtney Kardashian, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf nedeniyle tepki çekti.
Defne Samyeli'nin 12 bin liralık affetme semineri
Eski sunucu yeni şarkıcı Defne Samyeli, Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra 12 bin liralık affetme seminerine katıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaati'ne ziyaret

618
Süleyman Soylu'nun burnu kanadı

Süleyman Soylu'nun burnu kanadı

554
Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

Bireysel Emeklilik Sistemi'yle toplanan para

187
Irak S-400 almak için harekete geçti

Irak S-400 almak için harekete geçti

66
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a ortak açıklama

221
Merih Demiral sakatlandı

Merih Demiral sakatlandı

35
Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

Juventus Roma'yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir