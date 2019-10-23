Hadisten etkilenen Karadağlı 12 dil öğrendi

Karadağ'ın güneyindeki Petrovac kasabasında yaşayan Vladimir Vlaovic, ana dili Karadağcanın yanı sıra İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Fransızca, Almanca, Türkçe, Arapça, Çince, Rusça, Lehçe ve İngilizce dillerini orta ve iyi seviyede konuşabiliyor.

Kendini "yarı Karadağlı-yarı Rus" olarak nitelendiren Vlaovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni diller öğrenmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

EN SEVDİĞİ HADİSLE YOLA ÇIKTI

Vlaovic, Donja Gorica Üniversitesi'nde turizm işletmeciliği eğitimi aldığını, dil bilmenin ileride mesleğine de önemli katkı yapacağına inandığını ifade etti. İnsanların dünyayı daha iyi tanıyabilmek için kendilerini geliştirmeleri gerektiğini belirten Vlaovic, "En sevdiğim sözlerden biri 'Çin'de de olsa ilmi arayınız' hadisidir. Ben aslında bu düşünceden hareketle yeni diller öğrenmeye karar verdim." dedi.

TÜRK DİZİSİNDEN ETKİLENDİ

Bildiği dillerde fıkralar dahi anlatabildiğini kaydeden Vlaovic, yabancı dilleri, izlediği yabancı filmlerin sahnelerini canlandırmaya çalışarak öğrendiğini anlattı. Türkçe öğrenmeye de bir dizi vesilesiyle başladığını dile getiren Vlaovic, "Bir akşam babamla bir Türk dizisi izlerken konuşulanların tercümesini yapabileceğimi iddia ettim ve gözlerini kapatmasını söyledim. O bölümü benim tercümemle izledik. Sonraki bölümleri de öyle. Sonra da Türkçe kursuna gitmeye karar verdim." diye konuştu.

BİR YIL İÇİNDE 12 DİL

Vlaovic, daha sonra İtalyanca ve Fransızca kurslarına gittiğini aktararak, internet üzerinden de İspanyolca ve Portekizce öğrendiğini söyledi. Bir yıl içinde 12 dili de iyi seviyede konuşabilmek istediğini kaydeden Vlaovic, "Her gün birer saatimi yabancı dil öğrenmeye ayırıyorum. İtalyanca, Fransızca ve Türkçe'den sonra Almanca kursuna da gitmeye karar verdim. Zira biz Avrupalıların, Almanca bilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"FRANSIZCA BİLMİYORSANIZ SİZİ HOR GÖREBİLİRLER"

Vlaovic, ABD'de çok ünlü bir otelde bir süre çalıştığını anlatarak, "Yabancı dil bilmek hayatımın her alanında kolaylıklar sağlıyor. 5-6 dil biliyorsanız gittiğiniz iş görüşmelerinde işi kapma ihtimaliniz yüzde 90'a çıkıyor." ifadelerini kullandı. Turizm sektöründe dil bilmenin önemine vurgu yapan Vlaovic, "Mesela Fransız turistler İngilizce konuşmaktan hoşlanmaz. Fransızca bilmiyorsanız, sizi hor görme ihtimalleri var." dedi.