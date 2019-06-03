Hafif ticari araç, işçi otobüsüne çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kütahya 1’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrikada işçi olarak çalışan Metin Sayıglı, vardiyasına gitmek için hafif ticari aracıyla yola çıktı.

Saygılı, kullandığı araçla OBS mevkiine geldiğinde kendi şeridinden çıkarak karşı yönden gelen Mevlüt Kesmez’in kullandığı işçi servisi otobüsüne çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçta sıkışan sürücüsü Saygılı, olay yerinde hayatını kaybetti.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Otobüs sürücüsü Kesmez ile fabrika işçilerinden Sema Şimşek yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Metin Saygılı’nın cesedi ise savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.





































