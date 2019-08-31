taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8313
Euro
6.4087
Altın
1520.47
Borsa
96718.48
Gram Altın
285.097

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

İHA | 31.08.2019 - 11:48..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Şahin Ayık idaresindeki 02 HE 253 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman-Kahta Karayolu Kuruçay mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDILAR

Meydana gelen kazada araç sürücüsü Şahin Ayık ile araçta bulunan Meryem Ayık (70) ve Şefika Ayık yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

OTOPSİ YAPILACAK

Burada tedavi altına alınan Meryem Ayık, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı

132
Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na büyük tepki

Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na büyük tepki

128
Merkez Bankası'na atamalar

Merkez Bankası'na atamalar

37
Rıdvan Dilmen'den Terim'e: 3 kupayı nasıl aldın

Rıdvan Dilmen'den Terim'e: 3 kupayı nasıl aldın

213
Emekli ustanın yaptığı yarış otomobili

Emekli ustanın yaptığı yarış otomobili

116
Trump Çin'le görüşmelere devam edecek

Trump Çin'le görüşmelere devam edecek

26
Tartışmalı ofsayt kararları

Tartışmalı ofsayt kararları

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir