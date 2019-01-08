Hafriyat çalışmalarında 135 kilo dinamit patlatıldı

1 Pendik'te buzlanan yol kazalara yol açtı Pendik'te buz tutan caddede çok sayıda araç kayarak kaza yaptı. Araçlardan biri 5 katlı bir binanın bodrum katına uçtu. Kayan diğer araçlar ise park halindeki araçlara çarparak durabildi.

2 Sınıflarda tarihi şahsiyetleri canlandırıyorlar Karaman'da, Mevlana, Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis ve Kazım Karabekir Paşa'nın hayatı, okullarda 'çat kapı' sahnelenen tiyatro oyunlarıyla genç nesillere anlatılıyor.

3 Çingene Kızı mozaiğine ziyaretçi yoğunluğu ABD'den Gaziantep'e getirilen Çingene Kızı mozaiğinin ailesi olarak nitelendirilen 12 parça mozaik, hem sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi'ne hem de kent turizmine kış sezonunda ilgiyi artırdı.

4 FETÖ'cü darbecilere karşı açılan 289 davadan 241'i bitti FETÖ terör örgütünün darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan 241'nde 3 bin 60 suçlu ceza alırken 935 kişiye ömür boyu hapis cezası verildi.

5 Çölün yiyip yuttuğu köy: Al Madam Dubai'ye uçak bileti olanların Instagram sayfaları, dev kum yığınlarının arasında kalan Al Madam köyüyle flört edecek. Sharjah Çölü'ndeki bu vaha adeta bir fotoğraf stüdyosu.

6 Türkiye'de 2018'de kişi başına 7 kitap düştü Türkiye'de geçen yıl, bandrol muafiyetine tabi yayınlar da dahil olmak üzere 580 milyon 956 bin 504 kitap basıldı, kişi başına düşen kitap sayısı 7,18 oldu.