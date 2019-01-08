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Hafriyat çalışmalarında 135 kilo dinamit patlatıldı

Balıkesir'de 2600 metrekarelik alanda 135 kilogram dinamit kullanılarak hafriyat çalışması yapıldı. Herhangi bir kaza yaşanmaması açısından trafik yarım saatliğine kapatıldı.

İHA | 08.01.2019 - 12:05..
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Alt yapı çalışmaları devam eden Organize Sanayi Bölgesinde hafriyat çalışmaları sürüyor. Dinamitle patlatma öncesi tedbir alınırken, Dursunbey-Balıkesir yolu 30 dakika trafiğe kapatıldı.

ÇALIŞMALAR 2600 METREKARELİK ALANDA GERÇEKLEŞTİ

Toplam 2600 metrekarelik alanda gerçekleşen patlatmada 135 kilogram dinamit, 4000 kilogram anfo patlayıcı, 280 kapsül kullanıldı. Öte yandan OSB alanında yapılacak patlatmalarda 12 bin metrekarelik alanda toplam 568 kilogram dinamit, 9440 kilo anfo patlayıcı, 1144 adet kapsül kullanılacağı bildirildi.

Hafriyat çalışmalarında 135 kilo dinamit patlatıldı

"BEKLETME İÇİN VATANDAŞLARIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Patlama anı drone ile görüntülenirken, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Organize Sanayi Bölgemizde ilk patlatmalı hafriyat çalışmamız bugün gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika boyunca ulaşıma kapanan yolumuzda, bu vesile ile bekleme yapan vatandaşlarımızdan özür diler, kış şartlarına rağmen çalışmalarını sürdüren ekiplerimiz ile yol güvenliğini sağlayan jandarmamıza teşekkür ederim” dedi.

Hafriyat çalışmalarında 135 kilo dinamit patlatıldı

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