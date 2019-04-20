taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8095
Euro
6.54295
Altın
1275.805
Borsa
96861.42
Gram Altın
238.358

Hafriyat kamyonu refüjü aşıp ters yöne girdi

Şile yolunda, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu az daha faciaya neden oluyordu.

İHA | 20.04.2019 - 14:05..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ömerli Kavşağında meydana gelen kazada, hafriyat kamyonu refüjü aşıp ters yöne girdi.

O sırada ters yönden aracın gelmemesi faciayı önlerken, yardım için duran başka bir kamyona otomobilin çarpması sonrası iki kişi yaralandı.

BAŞKA BİR ARACIN GEÇMEMESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. Çekmeköy istikametinden Şile istikametine giden Hıdır Kaya yönetimindeki 34 UV 9865 plakalı harfiyat kamyonu yoğun yağış nedeniyle ve yolun kayganlaşması ile direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü aştı. Karşı yönde ters dönen kamyon güçlükle durdu.O sırada başka aracın geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

Hafriyat kamyonu refüjü aşıp ters yöne girdi

DURAN ARACA GİRDİ: 2 KİŞİ AĞIR YARALI

Ömerli istikametinden Çekmeköy istikametine seyir halinde olan Mahmut Çay 34 FM 517 plakalı hafriyat kamyonu arkadaşına yardım etmek için durduğu sırada yine Şile istikametinden Çekmeköy istikametine seyir halinde olan 34 HF 3661 plakalı Selim Kaplan yönetimindeki araç park halindeki kamyona çarptı.Kazada yaralanan harfiyat kamyon şoförü Hıdır Kaya ve Selim Kaplan çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yol, kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapandı.

Hafriyat kamyonu refüjü aşıp ters yöne girdi

Hafriyat kamyonu refüjü aşıp ters yöne girdi

Hafriyat kamyonu refüjü aşıp ters yöne girdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı: Şehit ve yaralılar var

553
Hakkari şehitlerinin kimlikleri açıklandı

Hakkari şehitlerinin kimlikleri açıklandı

391
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a heykel talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'a heykel talimatı

487
Burcu Çetinkaya açılma kararını eleştirenlere cevap verdi

Burcu Çetinkaya açılma kararını eleştirenlere cevap verdi

264
Tanklar YPG karargahını imha etti

Tanklar YPG karargahını imha etti

177
Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına 10 talimat

Kılıçdaroğlu'ndan belediye başkanlarına 10 talimat

234
Poroşenko ve Zelenskiy, 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

Poroşenko ve Zelenskiy, 70 bin kişilik stadyumda tartıştı

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir