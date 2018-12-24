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Hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

Emniyet şeridine dalan hafriyat kamyonu, önce trafik polisi aracına ardından trafik polisine çarptı.

AA | 24.12.2018 - 13:28..
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Hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

TEM Otoyolu'nun Hasdal mevkisi Edirne istikametinde uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu durdurmak istedi.

EMNİYET ŞERİDİNE DALDI

Bu sırada arkadan gelen 34 KA 9710 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan polis aracına, sonra emniyet şeridindeki bir polis memuruna çarptı.

Hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

Kamyonun altında sıkışan polis memuru, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu, bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

Hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

Hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

Hafriyat kamyonunun çarptığı polis şehit oldu

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