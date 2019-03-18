Hafta içi de hafta sonu da kahvaltıcılar Beşiktaş'ta

'Pazatesi günü kahvaltı planı da nereden çıktı?' diye soracaksındır. Benim gibi, sadece Pazar sabahı olan bir çalışansan, kalan 6 gün boyunca, o gün yiyeceğin kavurmalı yumurtanın hayalini kurarsın. Hal böyle olunca, kahvaltı yapacağın yere verdiğin değer de artıyor tabii. Öğrencilik zamanlarımda keşfettiğim, hala daha gitmeye doyamadığım bir sokak var Beşiktaş’ta.

MUHABBET, SOHPET, MENEMEN...

Beşiktaş’ta meşhur bir kahvaltıcılar sokağı var; Çarşı'da kime sorsanız sokağı gösterir size. Makul fiyatta leziz, dalından yeni koparılmış hissi veren organik ürünlerle haftanın yedi günü de tıklım tıklım. Beşiktaş'ta okuyan öğrenciler çıkmıyor bu sokaktan; cumartesi, pazar yer bulamazsın. Uzun kahvaltı sohpetlerinde dostluklar kuruluyor, muhabbet ortamında kahvaltının keyfine varılıyor.





HEM ÖĞRENCİ, HEM AİLE YERİ

Sokak girişinde 'Buyurun kahvaltıya!' diye sesler yükseliyor. Size nefis kahvaltılar hazırlamak isteyen insanlar var burada. Bir gelen bir daha geliyor. Hem öğrenciler için uygun hem de aileler için. Gide, gele o samimiyet kurulduktan sonra ikinci gelişinde çayın sen söylemeden masanda.





MÜŞTERİLER BİLE BİRBİRİNİ TANIYOR

Bu sokakta kahvaltı zincirinin başlaması yıllar öncesine dayanıyor. Eskiciler sokağı olarak anılan sokakta ilk kahvaltıcıyı Erzincanlı Şah İsmail Çakmak 2002'de açmış. Dükkanın adını da Çakmak koymuş. Öğrencilik yıllarında gidenler şimdi çocuklarıyla birlikte gidiyor. Sadece İstanbul'dan değil, Türkiye'nin genelinden olduğu gibi yabancı turistlerin de uğrak adresi.





Sen bir de bu sokağı derbi günü gör; sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülen Çarşı taraftarları tezehüretlarla kahvaltı ediyor. Tabii haliyle keyifli manzaralar da eksik olmuyor. Adeta kahvaltı partisine dönüyor ortam.





KAHVALTI KİŞİ BAŞI 20-25 DİYELİM

Kahvaltı tabakları genelde benzer malzemelere ve fiyatlara sahip: Peynir, zeytin, reçel,tereyağ, kaymak, bal, haşlanmış yumurta, domates, salata, fındık veya fıstık ezmesi bir yana,, ortaya da bir sıcak gelir. Bu sıcak bence göz göz kavurmalı yumurta olsun. Bazı mekanlarda ufak değişik değişiklikler tabii ki var. Fiyatlar ortalama tek kişi kahvaltı 12-13 lira, menemen ile birlikte 20 lira civarında. Bu fiyata termos çayın ve ortaya gelecek sıcağın da dahil. Böyle keyifli bir sokak için fiyatların gayet makul olduğunu düşünüyorum.

FAVORİ KAHVALTICILAR

Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı ve civarında yer alan otuza yakın kahvaltıcı var. Sokağa girdin mi hangisini tercih etsem diye hiç düşünme; ben sana favori adresleri vereyim: Bi Kahvaltı, Renkli Limon, Çakmak Cafe, Otlangaç Kahvaltı, Cumbalı Kahvaltı, Faruk Kahvaltı.

AÇIK ADRESİ VERİYORUM

Kartal Heykeli’nin bulunduğu dörtyol ağzına geldikten sonra bulmak çok kolay; dümdüz devam et, çarşıyı bitir, Çelebi Oğlu Sokağı göreceksin.

Adres: Ihlamurdere Caddesi, Çelebi Oğlu Sokak Beşiktaş/İSTANBUL



