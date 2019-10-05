Hafta sonu gök gürültülü ve sağanak yağışlı geçecek

Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli gök gürültülü sağanak yağış İstanbulluları korkuttu.

Meteoroloji tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul'da bugün ve yarın da yağmur bekleniyor.

PAZARTESİYE KADAR HAVA BÖYLE

Öğle saatlerinden itibaren ara veren yağmurun akşam saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklendiği belirtilirken pazar günü de sürmesi beklenen yağışın pazartesi gününden itibaren İstanbul'u terk edeceği ifade edildi. Hava sıcaklığının ise önümüzdeki hafta boyunca gece 14-16, gündüz 19-23 derece civarında olacağı belirtildi.



