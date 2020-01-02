taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.959
Euro
6.6581
Altın
1525.09
Borsa
115932.05
Gram Altın
292.194
Bitcoin
41596.91

Pençe-3 Harekâtı'ndan acı haber: 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki çatışmada iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

DHA | 02.01.2020 - 20:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Irak'ın Kuzey bölgesinde sürdürülen Pençe-3 harekatından acı haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada, 2 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

MSB yapmış olduğu açıklamada, ''Pençe-3 Harekât Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin’de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

BÖLGE ATEŞ ALTINA ALINDI

Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekâtı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.'' ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Devleti oluşturan 3 ana faktör Külliye'de
Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileriyle Külliye'de buluştu.
Meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu
Kayseri'de, aracıyla sokak aralarında meyve satan Yüksel Gözey'in (46) park halindeki minibüsünde, yaşamını yitirdiği belirlendi.
Emniyet yılbaşı bilançosunu açıkladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşı nedeniyle şehirlerarası ve şehiriçi yollarda yaptığı denetimlerde, 16 bin 478 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldığını açıkladı.
Adıyaman'da bir kişi yolu kapattı: Burası benim arazim
Bir kişi, arazisinden geçtiğini öne sürdüğü yolu trafiğe kapattı. Mahalleli, ulaşımlarını tarladan sağlamak zorunda kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

ORC Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçim anketi

948
Adana'da cübbeyle erotik poz

Adana'da cübbeyle erotik poz

210
AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

AK Parti 2023'teki rakibini ilan etti

436
Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

Türkiye'nin yerli otomobili Alman basınında

363
Ömer Halisdemir'in anıtına saygısızlık yapan Iraklı

Ömer Halisdemir'in anıtına saygısızlık yapan Iraklı

419
İstanbul'un enflasyon oranları

İstanbul'un enflasyon oranları

160
Milli Piyango talihlileri belli oldu

Milli Piyango talihlileri belli oldu

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir