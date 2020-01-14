Hafter anlaşmayı imzalamadı

Libya'daki iç savaşı durduracak ateşkes anlaşmasının imzalanması için Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği görüşme, Moskova'da gerçekleşmiş, taraflar dün akşam bir ateşkes metninde uzlaşmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan ve Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez el Sarrac, anlaşmaya imza koydu.

İMZA ATMADAN AYRILDI

Ancak general Hafter, anlaşmayı imzalamak için bu sabaha kadar süre istedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Hafter'in imza atmadan, Moskova'dan ayrıldığını açıkladı.