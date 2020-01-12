1 Hafter ateşkesi ihlal etti Hafter'e bağlı güçlerin gece yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal ettiği açıklandı

2 TEM Otoyolu'nda 100 kişilik grup trafiği kapattı rafik kazasında kolunu kaybeden ve 15 gündür yoğun bakımda olan Mesut Altındağ'ın arkadaşları, kazanın geldiği noktada Otoyolu kapatarak eylem yaptı.

3 ABD'den İran'a müzakere çağrısı Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 'yeni bir yola ilerlemek' için müzakereye hala açık olduğunu söyledi.

4 Elazığ'da göl manzaralı kayak merkezinde sezon açıldı Hazar Gölü manzarasına sahip Hazarbaba Kayak Merkezine hafta sonu dolayısıyla ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi

5 Monaco, Islam Slimani'yi gönderiyor Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası haline gelen Slimani, bu sezon Monaco'da huzuru bulmuştu. İlk aylardaki mutluluk sonrası Cezayirli, bir kez daha hedef haline geldi.

6 Meslek odaları büyük projeleri yapan isimleri ihraç etti Muhalefetin etkisine kapılan meslek odaları, Türkiye için büyük projelere imza atan siyasi isimlerin her zaman karşısında oldu.