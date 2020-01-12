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Hafter ateşkesi ihlal etti

Hafter'e bağlı güçlerin gece yürürlüğe giren ateşkesi defalarca ihlal ettiği açıklandı

AA | 12.01.2020 - 19:32..
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Hafter ateşkesi ihlal etti

Türkiye ve Rusya'nın Libya'ya yönelik ateşkes çağrısını kabul eden Hafter güçleri, 24 saat geçmeden ateşkesi ihlal etti.

UMH SÖZCÜSÜ DUYURDU

UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, hükümet güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab operasyonunun basın merkezinde yayımlanan açıklamasında, Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Vadi er-Rabi bölgelerinde ateşkesi defalarca ihlal ettiğini belirtti.

ATEŞKESİ KABUL ETTİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkes çağrılarını reddederek askeri operasyonlara devam edileceğini açıklayan darbeci Hafter'e bağlı güçler, geri adım atarak ateşkesi kabul ettiklerini duyurmuştu.

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