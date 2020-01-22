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Hafter: Trablus'a girecek sivil uçakları vururuz

Libya'daki Hafter güçleri, Berlin Konferansı'nda yapılan ateşkes çağrısına rağmen Trablus ve çevresine girecek sivil uçakları düşürmekle tehdit etti.

AA | 22.01.2020 - 21:22..
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Libya'da Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu isimli silahlı grubun sözcüsü Ahmed el-Mismari, basın toplantısı düzenledi.

Mismari,  Giryan kentinden, 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kenti ve başkentte Mitiga Havalimanı'nın da içinde yer aldığı Trablus sahiline kadar uzanan alanı, uçuşa yasak bölge ilan ettiklerini duyurdu.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ AKTİF

Başkentin dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı dahil bu bölge içindeki tüm sivil ve askeri uçakları "meşru hedef" sayacaklarını belirten Mismari, bölgedeki hava güçlerinin ve hava savunma sistemlerinin uçuş yasağı talimatını uygulamaya başladığını söyledi.

MİTİGA HAVAALANI 6 FÜZEYLE VURULMUŞTU

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) bugün Hafter milislerinin Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nı 6 grad füzesiyle vurduğunu açıklamıştı.

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin ateşkesi defalarca ihlal ettiğine dikkati çekerek, saldırının havalimanındaki trafiği açık bir şekilde tehdit ettiğini vurgulamıştı.

Saldırının ardından seferlerde aksamalar yaşanmış ancak uçaklar havalimanına rötarlı olarak iniş yapmıştı.

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