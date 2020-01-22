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Hafter Trablus'taki Mitiga Havalimanı’nı vurdu

Halife Hafter'e bağlı silahlı milislerinin, Trablus'un dünyaya açılan kapısı niteliğindeki Mitiga Havalimanı’nı füzelerle vurduğu açıklandı.

AA | 22.01.2020 - 15:18..
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Türkiye'nin ateşkes için çaba sarf ettiği Libya'da, çatışma ortamı sürüyor. Bütün çabalara rağmen ateşkese yanaşmayan Halife Hafter, başkent Trablus'a saldırılarını sürdürüyor.

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı silahlı milislerin, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

6 FÜZE İLE VURDU

UMH Sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerinin Mitiga'yı 6 grad füzesiyle vurduğunu belirtti. Ateşkesin defalarca ihlal edildiğine dikkati çeken Kununu, saldırının havalimanındaki seyrüseferi açık bir şekilde tehdit ettiğini vurguladı.

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