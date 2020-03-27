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Hafter'a bağlı güçler hastaneye saldırdı

Hafter’e bağlı milisler Trablus’ta bir hastaneye bombalı saldırı gerçekleştirdi.

İHA | 27.03.2020 - 01:05..
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Darbeci General Hafter’e bağlı milisler Trablus’un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesini bombaladı.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UHM) bağlı Barış Fırtınası Operasyonu Medya Merkezi tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter’e bağlı milislerin Trablus’un güneyinde bulunan Al-Safwa Hastanesi’ni bombaladı saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

HASTANEDE AĞIR HASAR MEYDANA GELDİ

Merkez, bombalı saldırıda ölü ve yaralı olmadığını bildirirken, yardıma koşan sağlık çalışanları hastanenin ağır hasar aldığını ifade etti. Darbeci General Hafter, geçtiğimiz cumartesi korona virüsle mücadele kapsamında ateşkes yapmayı kabule etmişti.

Hafter'a bağlı güçler hastaneye saldırdı

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