Hafter'a bağlı güçler hastaneye saldırdı

1 ABD en fazla koronavirüs vakası tespit edilen ülke oldu ABD, koronavirüs salgınında 82 bin 179 vaka sayısı ile Çin ve İtalya’yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşti.

2 Mahalle ve semt pazarlarına koronavirüs tedbirleri İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği yeni genelgeye göre mahalle ve semt pazarlarında giyim, oyuncak vb. zaruri olmayan maddeler satılmayacak.

3 Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

4 Antalya'da havalimanında uyuşturucu madde kontrolü Antalya Havalimanı’nda bir yolcunun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 75'e çıktı Dünyanın birçok ülkesinde binlerce can alan koronavirüsün Türkiye'deki yayılma süreci devam ediyor.

6 Asansör düğmesine ayağıyla basan vandal Esenyurt'ta bir kişinin, koronovirüs korkusuyla elleri yerine asansör düğmesine ayağıyla basma anlarının olduğu görüntüler, bina sakinleri tarafından sosyal medyada paylaşıldı.