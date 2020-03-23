Hafter'e bağlı güçler 3 sivili öldürdü

Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı milisler sivilleri katletmeye devam ediyor.

El Wefag Hükümeti tarafından yapılan açıklamada Pazartesi günü Hafter’e bağlı milislerin Güney Trablus’ta bulunan Ain Zara bölgesine yaptıkları bombalı saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

SON 24 SAATTE 3 SİVİL ÖLDÜ

Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerden birinin 20 yaşında olan Samar Abdul Jalil Al-Sheridi olduğu bildirildi. Al-Sheridi, Hafter’e bağlı milisler tarafından son 24 saatte öldürülen üçüncü sivil oldu. Hafter’e bağlı milisler öğlen vakti yaptıkları bombalı saldırıda yine aynı bölgede 42 ve 55 yaşlarında olan 2 sivili katletmişti.