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Hafter'e bağlı güçler 3 sivili öldürdü

Hafter’e bağlı milislerim, Güney Trablus bölgesini bombalayarak son 24 saatte 3 sivili öldürdüğü bildirildi.

İHA | 23.03.2020 - 23:59..
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Libya’da darbeci General Hafter’e bağlı milisler sivilleri katletmeye devam ediyor.

El Wefag Hükümeti tarafından yapılan açıklamada Pazartesi günü Hafter’e bağlı milislerin Güney Trablus’ta bulunan Ain Zara bölgesine yaptıkları bombalı saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

SON 24 SAATTE 3 SİVİL ÖLDÜ

Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerden birinin 20 yaşında olan Samar Abdul Jalil Al-Sheridi olduğu bildirildi. Al-Sheridi, Hafter’e bağlı milisler tarafından son 24 saatte öldürülen üçüncü sivil oldu. Hafter’e bağlı milisler öğlen vakti yaptıkları bombalı saldırıda yine aynı bölgede 42 ve 55 yaşlarında olan 2 sivili katletmişti.

Hafter'e bağlı güçler 3 sivili öldürdü

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