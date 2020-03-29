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Hafter'e yakın medya: Generalimizi Türk SİHA'sı vurdu

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e askeri mühimmat desteğini sürdürürken, Hafter'in bir generali daha öldürüldü.

AA | 29.03.2020 - 07:23..
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Hafter'e yakın medya: Generalimizi Türk SİHA'sı vurdu

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Öfke Volkanı Operasyon Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE'den kalkan askeri mühimmat taşıyan Ilyushin Il-76 tipi Rus yapımı kargo uçakları Libyanın doğusuna 3 uçuş gerçekleştirdi.

Uçakların BAE'nin başkenti Abudabi'deki Suveyhan Hava Üssü'nden havalandıkları ve Libya'nın doğusundaki Merc kentinde bulunan Hadim Hava Üssü'ne indikleri tespit edildi.

Hafter'e yakın medya: Generalimizi Türk SİHA'sı vurdu

HAFTER'E 1 AYDA 100 KARGOLUK MÜHİMMAT

12 Ocak-25 Şubat'ta BAE'den 6 bin tondan fazla yük taşıyabilecek 100 kargo uçuşu düzenlediği belirlenmişti.

HAFTER GÜÇLERİ, MEVZİ KAYBEDİYOR

UMH askeri birlikleri Hafter milislerine karşı "Barış Fırtınası" adında bir operasyon başlatmış ve Trablus'u roket menzilinin dışına çıkarmıştı. Trablus'un 450 kilometre doğusunda yer alan Sirte kentinin batısında da UMH birlikleri ve Hafter milisleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Hafter'e yakın medya: Generalimizi Türk SİHA'sı vurdu

HAFTER'İN BİR GENERALİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı askeri birlikler, Halife Hafter'in önde gelen komutanlarından Tümgenerel Salim Diyak'ı etkisiz hale getirdi.

UMH askeri birlikleri sözcüsü Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Veşka bölgesinde düzenlenen operasyonda ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı Sirte Karargahı Komutanı Tümgeneral Salim Diryak ve yardımcısı 110’uncu Tabur Komutanı Kaddafi es-Sadai’nin öldürüldüğünü belirtti.

Hafter'e yakın medya: Generalimizi Türk SİHA'sı vurdu

WAGNER'İN BİNASI DA VURULDU

Çatışmalar esnasında 8 milisin daha etkisiz hale getirildiğini ifade eden Kununu, Kasr bin Gaşir bölgesinde, içinde Rus paralı askerlerin bulunduğu bir binayı da hedef aldıklarını kaydetti.

Kununu, operasyonlarda çok sayıda savaş aracının da kullanılamaz hale getirildiğini bildirdi.

HAFTER'E YAKIN MEDYA: "GENERALİ TÜRK SİHA'SI VURDU"

Hafter'e yakın Bingazi merkezli 218 televizyonunun internet sayfasında, Tümgeneral Diryak ve yardımcısı Sadai'nin Türk SİHA'sı tarafından vurulduğu iddia edildi.

Hafter'e yakın medya: Generalimizi Türk SİHA'sı vurdu

UMH askeri birlikleri tarafından 25 Mart’ta başlatılan “Barış Fırtınası” operasyonu kapsamında geçen cuma düzenlenen operasyonda Hafter'e bağlı 129'uncu Taburun Komutanı Albay Ali Seyda el-Tebavi de öldürülmüştü.

Hafter'e yakın medya: Generalimizi Türk SİHA'sı vurdu

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