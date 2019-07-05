Hak-İş ile Aile Bakanlığı, Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ni görüştü

2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri gerçekleşti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki Hak-İş heyetinin görüşmesinde talepler konuşuldu.

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'ne dair taleplerini Bakan Selçuk'a sundu.

"DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Hak-İş'in önerilerini Bakanlık olarak değerlendireceklerini dile getiren Selçuk, toplu iş sözleşmesi protokolün şekillendirilmesi için konfederasyonlarla yine bir araya geleceklerini ifade etti.

HAK-İŞ'İN TALEBİ

Toplantının ardından Hak-İş Başkanı Arslan basın mensuplarına açıklama yaptı. Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Arslan, tekliflerinin yanı sıra toplu sözleşmeyi doğrudan ve dolaylı ilgilendiren sorunları Bakan Selçuk'a ilettiklerini aktardı.

AYLIK 360 LİRA İYİLEŞTİRME TALEBİ

Teklifin uzun çalışma süreci sonunda hazırlandığını kaydeden Arslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kamuda 4 bin 250 lira brütün altında ücret alan arkadaşlarımızın, ücretlerinin öncelikli olarak aylık 4 bin 250 lira brüte çıkarılmasını, daha sonra bu arkadaşlarımıza ve tüm çalışanlara seyyanen günlük 12, aylık 360 lira iyileştirme yapılmasını, bu iyileştirmeler ve taban ücret belirlendikten sonra birinci 6 ay ücretlere yüzde 15 zam, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı ayda ise ücretlere enflasyon artı 5 puanlık artış yapılmasını istiyoruz. Daha önce bir defa yapılan ek ödemelerin de mayıs ve eylül aylarında, 1250'şer lira olarak yapılması talebimiz var."

Toplu iş sözleşmelerinin kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasını istediklerini dile getiren Arslan, Hak-İş'in bugüne kadar çalışanların razı olmadığı hiçbir sözleşmeyi imzalamadığını ifade etti.

"UMARIM GREV YAPILMADAN SONUÇLANDIRIRIZ"

Üyelerinin talepleri doğrultusunda görüşmeleri sonlandıracaklarını vurgulayan Arslan, "Umarım, grev kararı uygulaması yapılmadan toplu iş sözleşmelerini hep birlikte sonuçlandırmış oluruz." diye konuştu.