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HAK-İŞ ve hükümet zam konusunda anlaşmaya vardı

HAK-İŞ ile kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 yılı için de yüzde 3+3 zam yapılacak.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 16:04..
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca memurun beklediği zam oranıyla ilgili açıklama yaptı.

"ZAM ORANINDA UZLAŞTIK"

Selçuk, "HAK-İŞ ile kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 yılık içinde de yüzde 3+3 oranında zam oranında uzlaştık." dedi.

2019'DA 8+4 ZAM, 2020'DE 3+3 ZAM

2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek. 2020 yılı için yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Maaşı brüt 3 bin 500 liranın altında olan kamu işçisine, 150 liraya kadar iyileştirme de yapılacak.

HAK-İŞ ve hükümet zam konusunda anlaşmaya vardı

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