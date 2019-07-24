Hakan Atila’yı ABD’den Büyükelçi Kılıç yolcu etti

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delme iddiasıyla New York’taki mahkemede 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, Türkiye’ye iade edilmek üzere Cuma günü cezaevinden çıkarılarak Göçmenlik Dairesi polislerine teslim edilmişti
Hakan Atila, yerel saatle akşam 19.20’de New York- İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı ile Türkiye’ye hareket etti..
YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ
Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Alber Aktaş Hakan Atila’ya uçağa kadar eşlik ettiler. Uçağın ön tarafında oturan Hakan Atila’ya yolcuların yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.
Atila’yı taşıyan uçak 19.20 itibarıyla (JFK) New York John F. Kennedy Uluslararası Havaalanından havalandı.
11.30 SULARINDA İSTANBUL'DA
Hakan Atila Çarşamba sabahı 11.30 sularında yeni İstanbul Havalimanında olması bekleniyor