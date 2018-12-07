ABD'de hapis cezasına çarptırılan ve İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, cezasının artırılmasının istendiği temyiz başvurusu geri çekildi.

TEMYİZDEN VAZGEÇİLDİ

Mahkemenin; Atilla'ya, verdiği hapis cezasının az olduğu gerekçesiyle kararı temyize götüren savcılık, başvurusundan vazgeçti. Mahkeme, savcılıktan temyiz başvurusunun gerekçelerini 6 Aralık'a kadar sunmasını talep etmişti.

AA'nın haberine göre; dün temyiz talebine gerekçeli başvurusunu sunması beklenen savcılık, bu kararından vazgeçerek Hakan Atilla’nın cezasının artırılmasını istediği temyiz başvurusunu geri çekti.

25 TEMMUZ'DA TAHLİYE EDİLECEK

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da, suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.

Hakan Atilla, 25 Temmuz'da tahliye edilecek.