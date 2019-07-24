Hakan Atilla ailesine kavuştu

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Emlakçı olmak için artık üniversite şartı aranacak

5 Aralık tarihine kadar eksik belgelerini tamamlamayan emlakçıların mesleklerini yapması yasaklanacak. Bunun yaı sıra yeni kanunla birlikte emlakçıların artık en az yüksekokul mezunu olması istenecek.