Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'de 32 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz gün serbest kaldı.
Atillai bu sabah 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.
AİLESİYLE KUCAKLAŞTI
Hakan Atilla'nın, ailesiyle kucaklaşma anı ise oldukça duygusaldı.
Hakan Atilla ailesine kavuştu ViDEO
İLK ARAYAN CUMHURBAŞKANI OLDU
Atilla, İstanbul Havalimanı'nın VIP bölümünde ailesiyle hasret giderirken ilk arayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.
Erdoğan, Hakan Atilla'yla kısa süreli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.