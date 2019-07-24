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Hakan Atilla ailesine kavuştu

Amerika'da 32 ay tutuklu kaldıktan sonra Türkiye'ye gelen Hakan Atilla, ailesiyle kucaklaştı.

Haber Merkezi | 24.07.2019 - 12:41..
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Hakan Atilla ailesine kavuştu

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, ABD'de 32 ay tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz gün serbest kaldı.

Atillai bu sabah 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.

AİLESİYLE KUCAKLAŞTI

Hakan Atilla'nın, ailesiyle kucaklaşma anı ise oldukça duygusaldı.

Hakan Atilla ailesine kavuştu ViDEO

İLK ARAYAN CUMHURBAŞKANI OLDU

Atilla, İstanbul Havalimanı'nın VIP bölümünde ailesiyle hasret giderirken ilk arayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan, Hakan Atilla'yla kısa süreli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hakan Atilla ailesine kavuştu

Hakan Atilla ailesine kavuştu

Hakan Atilla ailesine kavuştu

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